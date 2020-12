Coronavirus Francia, 26.457 contagi e 304 decessi

(Afp)

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Francia 26.457 nuovi contagi di Coronavirus, un dato molto alto, ma che risente di un problema che ieri non aveva permesso di riportare tutti i nuovi casi. Il bollettino sanitario registra 304 morti in ospedale. Al momento vi sono 24.560 persone ricoverate, di cui 2.654 in rianimazione. Dal'inizio del'epidemia vi sono stati 64.382 decessi in Francia, un dato che comprende anche i morti nelle Rsa, i quali non vengono comunicati tutti i giorni.