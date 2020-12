Covid Usa, deputato muore a 41 anni

Luke Letlow, deputato eletto al Congresso degli Stati Uniti, è morto a 41 anni per covid. Lo ha annunciato il portavoce, Andrew Bautsch, con un messaggio sulla pagina Facebook del deputato, appena eletto in Louisiana. Il decesso è stato confermato alla Cnn da fonti del partito repubblicano nello stato. Letlow, primo membro del Congresso a perdere la vita per coronavirus, aveva annunciato la propria positività lo scorso 18 dicembre. Poco dopo, il ricovero al St. Francis Hospital di Monroe e il 23 dicembre il trasferimento all'Ochsner LSU Heath Shreveport Academic Medical Center, dove Letlow è deceduto.