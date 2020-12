Covid Gb, le vittime sono oltre 88mila

(Fotogramma/Ipa)

Il Regno Unito ha registrato oltre 88mila decessi legati al coronavirus dall’inizio della pandemia. Alle 84.641 vittime già confermate dall’Office for National Statistics (Ons), si aggiungono 3.088 morti in Inghilterra, 66 in Scozia, 239 in Galles e 117 in Irlanda del Nord, secondo i dati forniti dal governo. Questo porta il totale a 88.151, rendendo il Regno Unito il Paese con il più alto numero di vittime in Europa fino a questo momento.