Covid Usa, record di quasi 3.900 decessi in 24 ore

Foto Afp

Record di quasi 3.900 morti in un solo giorno negli Stati Uniti per complicanze legate al coronavirus. Lo riporta la Johns Hopkins University, che parla di 3.880 decessi riconducibili alla pandemia e aggiorna a 342.318 il totale delle persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. La situazione peggiore si è registrata in California, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 427 decessi.

Viene invece aggiornato a 19.740.471 il totale delle persone contagiate dal coronavirus negli Stati Uniti, dove sono stati distribuiti finora 12.409.050 vaccini.