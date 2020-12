Vaccino covid Germania, vaccinate finora oltre 130mila persone

In Germania finora sono state vaccinate contro il coronavirus oltre 130mila persone. Il dato è stato reso noto dal Robert Koch Institute (Rki), secondo cui 131.626 a stamattina hanno ricevuto il vaccino Pfizer, 51.465 in più rispetto a ieri. Tra le persone vaccinate, 57.406 sono ospiti di Rsa, mentre 61.612 sono operatori sanitari. Il restante sono 31.250 anziani ultraottantenni. La campagna di vaccinazione, come negli altri Paesi Ue, è iniziata il 27 dicembre.