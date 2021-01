Nordcorea, Kim e la lettera di auguri per il 2021

Afp

"Buon anno. Mentre salutiamo il nuovo anno, estendo il mio cordiale saluto a tutto il popolo. Auguro sinceramente a tutte le famiglie di tutto il paese maggiore felicità e buona salute". Ad affermarlo in una lettera inviata ai cittadini della Corea del Nord e diffusa dalla Korean Central News Agency è il leader nordcoreano Kim Jong Un in occasione del nuovo anno. Nella lettera il leader nordcoreano ringrazia in particolare i cittadini per il sostegno "nei momenti difficili" e per "essersi sempre fidati e aver sostenuto il Partito". Anche in questo nuovo anno, aggiunge, "mi adopererò per portare avanti un nuova era in cui gli ideali e i desideri del nostro popolo diventeranno realtà".