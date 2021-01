Vaccino covid AstraZeneca approvato in India

(Afp)

L'India oggi ha approvato l'uso per emergenza del vaccino antiCovid sviluppato da AstraZeneca e dalla Oxford University. Secondo quanto riporta il Times of India, l'assenso oggi è arrivato dal Subject Expert Committee, il comitato degli esperti dell'organismo di controllo del farmaco, mentre sempre in giornata si attende l'assenso definitivo del Drugs Controller General of India. Una volta completata la procedura di approvazione, si legge ancora sul sito indiano, le vaccinazioni effettive inizieranno in un tempo tra i 7 ed i 10 giorni.