Vaccino covid, Trump: "Miracolo Usa, tutti mi ringraziano"

"Il vaccino è un nostro miracolo, tutti chiamano per ringraziarmi". Donald Trump rivendica ancora una volta i meriti personali e degli Stati Uniti per la produzione del vaccino contro il coronavirus. "Ci è stato detto e ripetuto che sarebbe stato impossibile produrre un vaccino entro la fine dell’anno. Tutti gli esperti hanno detto ‘è impensabile, Trump sta esagerando. Non può accadere’. E noi lo abbiamo fatto, ben prima della fine dell’anno. Dicevano sarebbe servito un miracolo medico: è quello che è accaduto", dice il presidente in un video pubblicato sui social nell'ultimo giorno del 2020.

"Tra molti anni continueranno a parlare di questa cosa straordinaria, splendida, incredibile che abbiamo fatto: un miracolo medico. Normalmente ci vogliono anche 10 anni per sviluppare un vaccino, grazie all’operazione Warp Speed lo abbiamo fatto in 9 mesi e abbiamo cominciato una vasta campagna nazionale di vaccinazione. Stiamo mandando le dosi nel mondo, tutti chiamano per ringraziarmi. Per l’inizio del prossimo anno il vaccino sarà disponibile per ogni americano e poco dopo sarà spedito nel mondo. Metteremo fine alla pandemia una volta per tutte", afferma.

"E’ uno dei più straordinari risultati a livello scientifico, industriale e medico. Non lasceremo che venga dimenticato come è stato ottenuto e dove è stato ottenuto: dobbiamo essere ricordati per ciò che è stato fatto", ribadisce.