Vaccino Covid, Usa: arrestato farmacista che ha sabotato 500 dosi

Foto Afp

E' stato arrestato dalla polizia di Grafton, in Wisconsin, il farmacista che era stato licenziato nei giorni scorsi dall'ospedale locale per aver lasciato 57 fiale di vaccino anti Covid Moderna fuori dal frigorifero. Secondo gli investigatori infatti l'uomo l'avrebbe fatto "sapendo che in questo modo non sarebbero state più usabili" e quindi sabotando oltre 500 dosi di vaccino.

Secondo quanto ha reso noto ieri la polizia, l'uomo avrebbe fornito all'Aurora Medical Center una dichiarazione scritta in cui afferma di aver agito in modo intenzionale rimuovendo le fiale dal frigorifero non solo la mattina del 26 dicembre per alcune ore ma anche nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre. Ora si teme che le 57 vaccinazioni fatte sabato scorso - prima che venisse scoperto il problema e venissero quindi eliminate tutte le dosi compromesse - possono risultare non efficaci.

Per questo l'uomo che è stato arrestato ora rischia di essere incriminato per aver messo a repentaglio vite, oltre che per aver danneggiato materiale medico. I vertici dell'ospedale stanno lavorando con Moderna e con la Fda per determinare una strategia da usare con le persone che hanno ricevuto le 57 dosi che potrebbero essere state danneggiate dalla permanenza fuori dal frigorifero.

"Noi siamo più che arrabbiati per il fatto che le azioni di questo individuo provocheranno un ritardo nella vaccinazione di oltre 500 persone", concludono dall'ospedale.