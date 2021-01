Elezioni Usa, respinta causa per costringere Pence a ribaltare voto

(Afp)

Sfumato un altro tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato delle elezioni americane. Il giudice federale Jeremy Kernodle del Texas ha respinto la causa intentata dal deputato Louie Gohmert e da altri repubblicani dell'Arizona per costringere il vicepresidente Mike Pence a interferire nel risultato delle presidenziali, perse da Trump. Secondo il giudice, Gohmert e gli altri deputati non avevano l'autorità per citarlo in giudizio.

Il loro obiettivo era quello di ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali utilizzando accuse infondate e non provate di frode di massa e sostenendo che il presidente eletto Joe Biden abbia vinto illegalmente.