Covid Germania, 9.847 nuovi casi e 302 morti in 24 ore

Le autorità sanitarie tedesche hanno annunciato che in Germania sono stati registrati 9.847 nuovi casi di coronavirus e 302 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Secondo l'Istituto Robert Koch, che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, il calo dei contagi potrebbe essere dovuto al minor numero di test eseguito durante le festività natalizie. Complessivamente in Germania si contano 1.775.513 casi e 34.574 morti.

Oggi, intanto, la cancelliera Angela Merkel incontrerà i leader dei 16 Land per discutere i prossimi passi per fronteggiare l'emergenza. Il lockdown attualmente in vigore si concluderà il 10 gennaio e non è escluso che possa proseguire.