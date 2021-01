Covid Germania, "verso proroga lockdown al 31 gennaio"

(Afp)

Il governo centrale tedesco e i 16 Stati federali avrebbero concordato di estendere il lockdown al 31 gennaio per frenare la crescita dei contagi. Lo riporta la Bild, senza citare fonti, nel giorno dell'incontro tra la cancelliera Angela Merkel e i capi dei governi dei Lander per discutere i nuovi provvedimenti. Dal 16 dicembre la Germania è in lockdown: sono chiusi bar, ristoranti, scuole e la maggior parte delle attività commerciali. La misura terminerà il 10 gennaio.