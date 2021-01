Preghiera si chiude con 'amen' e 'awoman', bufera al Congresso

Ha scatenato forti polemiche e attirato le proteste dei repubblicani la preghiera recitata dal pastore protestante Emanuel Cleaver, deputato dem eletto alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Missouri, in apertura dei lavori del 117esimo Congresso. Cleaver, riporta l'emittente 'Fox', invece di concludere la preghiera con il tradizionale "amen" ha detto "amen and awoman", con un gioco di parole che aveva come scopo quello di rispettare la neutralità di genere, ma che non ha tenuto conto dell'origine di amen e che a molti è apparsa una forzatura inutile.

Secondo diversi deputati repubblicani, il pastore ha erroneamente tentato di assegnare un genere alla parola "amen". Guy Reschenthaler ha twittato che amen è "latino" e significa "così sia" e "non si può determinare il genere di questa parola. Purtroppo i fatti sono irrilevanti per i progressisti. Incredibile".

Il blogger conservatore Matt Walsh ha aggiunto: "I Dem aprono il Congresso con una preghiera che finisce con 'amen and awoman'. Amen è una parola latina che significa 'veramente' o 'così sia'. Awoman è una parola senza senso che non significa nulla. I dem trovano un modo per rendere tutto stupido e senza senso. Assoluti pagliacci, tutti quanti. "

Di recente la speaker Nancy Pelosi, rieletta presidente durante la prima sessione, ha introdotto nuove regole per la Camera dei Rappresentanti che, a suo parere, aiuteranno l'istituzione a diventare più inclusiva. Un pacchetto di 45 pagine che sarà votato oggi prevede di eliminare ogni menzione di pronomi e termini specifici di genere come "uomo", "donna", "madre" e "figlio".