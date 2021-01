Coronavirus Gb, oltre 60mila contagi e 830 morti

(Afp)

Oltre 60mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna. I morti sono 830. Il numero di nuovi casi da ieri è di 60.916, un totale mai raggiunto dall'inizio dell'epidemia lo scorso anno.

"Voglio dire a tutti nel Regno Unito che so quanto è dura, so quanto siete frustrati, so che ne avete più che abbastanza delle indicazioni del governo per sconfiggere questo virus. Ma ora più che mai, dobbiamo collaborare" ha twittato il primo ministro britannico, Boris Johnson, dopo l'annuncio del terzo lockdown nazionale nel Regno Unito per frenare i contagi. "Ogni vaccino che va nelle nostre braccia, togliamo chance al Covid a vantaggio del popolo britannico - ha aggiunto Johnson - E grazie al miracolo della scienza non solo vediamo la fine ma sappiamo esattamente come arrivarci". "Per ora, temo, dovete stare di nuovo a casa, proteggere l'Nhs (il sistema sanitario nazionale, ndr.) e salvare vite umane", ha concluso.