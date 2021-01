Coronavirus Spagna, contagi salgono a 23.700

(Fotogramma/Ipa)

Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Spagna. Il bollettino odierno riporta 23.700 nuovi casi, il dato più alto degli ultimi due mesi, circa 10mila in più della settimana scorsa. Due terzi dei nuovi contagi arrivano da tre regioni: Catalogna, Madrid e Valencia. Nella sola Catalogna i casi sono 7.035. Di fronte alla ripresa dell'epidemia, diverse regioni hanno annunciato una stretta delle misure. La regione di Valencia, con 5 milioni di abitanti, ha prolungato il lockdown fino al 31 gennaio, con chiusura di bar e ristoranti alle 17 e coprifuoco notturno dalle 22. Restrizioni con misure di confinamento e chiusure di negozi non essenziali sono state annunciate anche in Catalogna ed Estremadura. In quest'ultima regione, al confine con il Portogallo, vi è un'incidenza di 638 contagi su 100mila abitanti, la più alta della Spagna. Con 47 milioni di abitanti, la Spagna ha raggiunto quasi due milioni di contagiati e 51mila decessi per il coronavirus.