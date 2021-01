Covid Germania, lockdown fino a fine gennaio

(Afp)

Angela Merkel ha raggiunto un accordo con i leader dei 16 lander tedeschi per estendere il lockdown, che sarebbe dovuto terminare domenica, a fine gennaio, anticipano fonti all'agenzia tedesca Dpa.

Merkel insiste per introdurre misure ancora più stringenti, fra cui l'autorizzazione a incontri fra persone di due diversi nuclei familiari solo uno a uno. Fra le nuove misure è stato predisposto il divieto a spostamenti oltre una zona di un raggio superiore ai 15 chilometri dall'abitazione per i residenti di regioni con un alto tasso di contagio, in particolare alle regioni che per sette giorni hanno registrato una incidenza di nuove infezioni superiore ai 200 per 100mila abitanti.

Nelle ultime 24 ore la Germania conta 944 morti per il coronavirus, mentre i nuovi casi sono 11.897 per un totale di 1.787.410 contagi.

Per arginare il virus, l'unica arma valida sembra essere il vaccino. Per questo la cancelliera penserebbe anche a una cooperazione tra Germania e Russia nella produzione di vaccini contro il Covid. Di questo ha parlato in un colloquio telefonico con Vladimir Putin, secondo quanto ha reso noto il Cremlino. Saranno ora i ministri della Sanità dei due Paesi a proseguire i contatti su questo argomento, insieme alle agenzie governative interessate. Un portavoce del governo tedesco si è limitato a confermare che Putin e Merkel hanno parlato delle modalità per contrastare la pandemia.