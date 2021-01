Covid Usa, primo caso 'variante inglese' a New York

(Foto Afp)

Primo caso di 'variante inglese' nello Stato di New York. Ad annunciare la scoperta di questo ceppo di coronavirus, che sarebbe più contagioso di quelli già noti, è stato il governatore Andrew Cuomo, secondo il quale la 'variante inglese' è stata diagnosticata a un sessantenne che abita a Albany, nel nord dello Stato. L'uomo, che si sta riprendendo, non ha viaggiato all'estero di recente. La presenza della variante era stata finora confermata in Colorado, California e Florida.