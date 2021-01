Team Oms verso Wuhan per cercare origini covid, Cina non 'apre'

(AFP)

La Cina non apre con prontezza alla missione dell'Oms, destinata a raggiungere Wuhan per condurre sulle origini del coronavirus. Si dice "deluso" dal governo cinese il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Oggi - ha affermato in conferenza stampa a Ginevra - abbiamo appreso che i funzionari cinesi non hanno ancora perfezionato le autorizzazioni necessarie per l'arrivo della squadra di esperti in Cina" per esaminare le origini del Covid-19.

"Sono molto deluso da questa notizia, dato che due membri avevano già iniziato il loro viaggio e altri non non sono stato in grado di viaggiare all'ultimo minuto", ha rimarcato. "Sono stato in contratto con alti funzionari cinesi e ho ribadito ancora una volta che la missione è una priorità per l'Oms e per il team internazionale", ha aggiunto. "Mi hanno assicurato che la Cina sta accelerando le procedure interne per favorire" l'ingresso del team "nel più breve tempo possibile. Siamo ansiosi di iniziare la missione"-