Elezioni Georgia, Biden: "Messaggio chiaro, voltare pagina"

(Afp)

Per il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, “ieri gli elettori della Georgia hanno lanciato un chiaro messaggio: vogliono un'azione sulle crisi che dobbiamo affrontare e la vogliono subito. Sul Covid-19, sul supporto economico, sul clima, sulla giustizia razziale, sui diritti di voto e molto altro ancora”. “Vogliono che ci muoviamo, ma che lo facciamo insieme”, ha dichiarato dopo l’esito del voto in Georgia, dal quale, ha aggiunto "sembra che emergeremo avendo la leadership democratica sia alla Camera che al Senato".

"Dopo quattro anni, dopo le elezioni e dopo le procedure di certificazione del voto al Congresso, è il momento di voltare pagina - ha esortato Biden - Il popolo americano chiede di agire e vuole unità. Io sono più ottimista che mai che potremo riuscire in entrambe le cose".

“Mi congratulo con il reverendo Warnock per la sua straordinaria vittoria di ieri sera e spero che quando il conteggio sarà completo, possa uscirne vittorioso anche Jon Ossoff. Mi congratulo anche con il popolo della Georgia per l’affluenza ancora una volta da record, proprio come a novembre, per eleggere due nuovi senatori, invitando all’azione e chiedendo ai nostri leader eletti di porre fine a questo stallo e farci progredire come nazione”. E' quanto si legge in una dichiarazione del presidente eletto Joe Biden sull'esito del voto in Georgia.