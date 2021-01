Elezioni Georgia, democratici: "Senato è nostro"

(Afp)

Chuck Schumer, attuale leader della minoranza democratica al Senato, ha dichiarato che i Democratici hanno conquistato il controllo della camera alta del Congresso. Le dichiarazioni di Schumer, riportate dai media Usa, fanno seguito alla ormai quasi certa vittoria in Georgia di Raphael Warnock, mentre l'altro candidato democratico, Jon Ossoff, è attualmente in vantaggio sul repubblicano David Perdue. "E' un giorno nuovo. Per la prima volta da sei anni, i Democratici avranno la maggioranza nel Senato degli Stati Uniti e questa sarà una cosa buona per gli americani", ha detto Schumer.

Con la vittoria di Warnock e Ossoff l'equilibrio del Senato sarebbe di 50-50, ma la vice presidente Kamala Harris, che presiede la camera alta, avrebbe il ruolo cruciale di ago della bilancia nella conferma delle nomine presidenziale e nei passaggi legislativi più difficili.