Elezioni Usa, tensioni a Washington: Congresso in lockdown

Tensioni a Washington e il Congresso è in lockdown. Disordini nella capitale, dove decine di migliaia di sostenitori del presidente uscente Donald Trump si sono radunati, in concomitanza con la sessione congiunta del Congresso che deve certificare la vittoria elettorale di Joe Biden. Secondo quanto riportano le tv Usa, alcuni manifestanti hanno forzato i cordoni di sicurezza attorno a Capitol Hill e sono riusciti ad entrare all'interno del complesso. Alcuni video mostrano gruppi di manifestanti che si muovono all'interno degli edifici e avanzano davanti agli agenti.

Il Campidoglio, riferisce la Cnn, è in stato di lockdown per motivi di sicurezza. Un dipendente dell'emittente ha cercato di lasciare il complesso ma non ha ricevuto il permesso di uscire ed è stato fermato dalle forze dell'ordine. La Capitol Police, la forza di polizia di Washington addetta alla sicurezza di Capitol Hill, ha chiesto rinforzi, dopo essere stata sopraffatta dai manifestanti.

Fonti della Cnn, riferiscono inoltre che numerosi dispositivi sospetti sono stati trovati all'interno del complesso e due edifici sono stati evacuati a seguito del ritrovamento di un pacco sospetto.