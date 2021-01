Elezioni Usa, a Warnock seggio in Georgia. Anche Ossoff dichiara vittoria

(Foto Afp)

Il candidato democratico Raphael Warnock vince il ballottaggio in Georgia contro la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Ad annunciarlo è la Cnn, le cui proiezioni vedono il vantaggio di Warnock salire al 50,5%.

Warnock aveva già rivendicato la vittoria. "E' stato detto che non avremmo potuto vincere questa elezione ma questa notte abbiamo provato che con la speranza, il duro lavoro e la gente dalla nostra parte, tutto è possibile", aveva dichiarato. "Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me e io ti prometto questo stanotte: andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha assicurato.

Anche il democratico Jon Ossoff ha rivendicato la vittoria nel ballottaggio per un seggio al Senato nelle elezioni in Georgia: "Grazie per la fiducia che mi avete dato". "Con umiltà ringrazio le persone della Georgia per avermi eletto al Senato degli Stati Uniti", ha detto Ossoff. Secondo il Ny Times, il democratico avrebbe il 50,19% dei voti, contro il 49,81% del repubblicano uscente David Perdue: il distacco tra i due sarebbe di circa 16mila voti.