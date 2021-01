Elezioni Usa, Warnock vince seggio in Georgia

(Foto Afp)

Il candidato democratico Raphael Warnock vince il ballottaggio in Georgia contro la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Ad annunciarlo è la Cnn, le cui proiezioni vedono il vantaggio di Warnock salire al 50,5%.

Warnock aveva già rivendicato la vittoria. "E' stato detto che non avremmo potuto vincere questa elezione ma questa notte abbiamo provato che con la speranza, il duro lavoro e la gente dalla nostra parte, tutto è possibile", aveva dichiarato. "Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me e io ti prometto questo stanotte: andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha assicurato.

E' sempre sul filo invece il ballottaggio in Georgia per l'altro seggio al Senato tra il repubblicano David Perdue e il democratico Jon Ossof che, però, dopo un lungo testa a testa, passa in lieve vantaggio al 50,1%. Lo riportano le proiezioni della Cnn quando è stato contato il 98% delle schede.