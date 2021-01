Non solo Washington, proteste anche ad Atlanta e Denver

(Afp)

Non solo Washington. Da altre città degli Stati Uniti arrivano notizie di altre più piccole dimostrazioni in corso di fronte alle sedi delle Assemblee Legislative in altri stati. Secondo la Cnn, manifestazioni a Salem, in Oregon, ad Atlanta, a Denver, e Topeka, in Kansas. Diverse centinaia di persone di fronte alla sede del Campidoglio dell'Oregon, e dai megafoni è stato fatto sentire il messaggio via Twitter di Trump. "Questo era il presidente, non andiamo a casa, abbiamo appena iniziato", ha detto uno dei dimostranti.

Ad Atlanta decine di persone stanno manifestando davanti al Capitol, centinaia a Denver. E a Topeka le autorità hanno permesso una manifestazione pacifica dei sostenitori di Trump all'interno del Kansas State Capitol. "Non sono al corrente di problemi", ha detto un portavoce della polizia locale alla Cnn.