Assalto al Congresso, Bush: "Repubblica delle banane"

(Afp)

"Così è come vengono contestati i risultati elettorali nella repubblica delle banane". Così George Bush condanna con forza l'irruzione a Capitol Hill dei sostenitori di Donald Trump, una scena che l'ex presidente repubblicano descrive come "disgustosa" e "sconvolgente". Pur non citando direttamente Trump, è evidente che Bush considera lui, ed gli altri esponenti repubblicani che oggi ci accingevano a contestare al Congresso la vittoria di Joe Biden, responsabili.

"Sono scioccato per il comportamento irresponsabile di alcuni leader politici sin dalle elezioni - ha concluso l'ex presidente - e la mancanza di rispetto mostrata per le nostre istituzioni, tradizioni e le nostre forze dell'ordine".