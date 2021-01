Covid Cina, rischio focolaio: lockdown capitale Hebei

(Afp)

Il coronavirus torna a spaventare la Cina. Scatta un lockdown a Shijiazhuang, capitale della provincia dell'Hebei, per un nuovo focolaio di covid. Il ministero della Salute di Pechino ha reso noto che nella provincia sono stati registrati oggi altri 51 casi, a cui vanno aggiunti 69 pazienti asintomatici. Negli ultimi 2 giorni, in totale, il bilancio locale comprende 92 infezioni sintomatiche e 149 casi asintomatici. Le autorità hanno decretato quindi la chiusura di Shijiazhuang, città di 11 milioni di abitanti. Stop ai treni e ai collegamenti via bus con Pechino, distante 300 km. Nel vicino aeroporto di Zhengding sono stati cancellati quasi 230 voli nelle ultime ore. Nel distretto di Gaocheng, come riferisce il South China Morning Post, sono stati eseguiti tamponi su 110.000 abitanti.