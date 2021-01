Covid, Tokyo supera 2mila casi per prima volta: verso stato d'emergenza

(Afp)

Tokyo ha registrato 2.447 nuovi casi di coronavirus, superando per la prima volta i duemila contagi. Lo riferiscono i media locali, spiegando che il primo ministro del Giappone Yoshihide Suga sta per dichiarare lo stato d'emergenza per l'area metropolitana di Tokyo. In precedenza era stato di 1.591 il numero più alto di casi di Covid-19 registrati a Tokyo. L'emittente Nhk riferisce di 121 casi gravi.