Covid Usa, mai così tanti morti: 3.865 in 24 ore

(Foto Afp)

Mai così tanti morti per complicanze legate al coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. Lo conferma la Johns Hopkins University riferendo di 3.865 decessi nell'ultima giornata. E' la prima volta che negli Usa viene superata la soglia dei 3.800 decessi per Covid-19 e la quinta volta che il numero dei morti supera i 3.500 nel Paese più colpito dalla pandemia al mondo. Il tutto nelle ultime tre settimane.

Sale così a 361.278 il numero totale delle persone decedute dopo aver contratto il coronavirus negli Stati Uniti. In merito ai contagi, la Johns Hopkins University riferisce di un totale di 21.305.026 negli Usa, 145mila solo il 6 gennaio.