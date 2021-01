Assalto al Congresso, si dimette ministra Istruzione DeVos

Afp

La ministra dell'Istruzione Betsy DeVos si è dimessa dall'Amministrazione Trump a seguito dei disordini scoppiati a Washington mercoledì. In una lettera, riporta il New York Times, la DeVos scrive che le sue dimissioni saranno effettive a partire da oggi. In riferimento ai fatti di mercoledì, la DeVos scrive al presidente Donald Trump che "non c'è dubbio sull'impatto che la sua retorica ha avuto sulla situazione". La DeVos è la seconda esponente del governo a dimettersi per protesta nei confronti del presidente. Giovedì ha lasciato il suo incarico anche la ministra dei Trasporti Elaine Chao.