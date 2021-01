Covid, città in lockdown dopo un solo contagio

(Afp)

La città australiana di Brisbane è entrata in lockdown dopo la conferma di un unico contagio di Covid: è risultata positiva alla variante inglese del coronavirus una addetta alle pulizie di una struttura in cui sono ospitate le persone messe in quarantena dopo il loro arrivo. La misura ha una durata di tre giorni. "Tre giorni ora può evitare tre mesi nel futuro. Non vogliamo trovarci in una situazione come quella della Gran Bretagna o di altri luoghi del mondo", ha affermato la Premier dello stato del Queensland, Annastacia Palaszczuk. Dall'inizio della pandemia, sono risultate positive in Australia 28.500 persone e 909 sono morte.