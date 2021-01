Covid, Oms: "Immunità di chi si è infettato per 6 mesi o più"

(Fotogramma)

"Ci sono recenti studi che suggeriscono che la risposta immunitaria delle persone che si sono infettate con Sars-Cov-2 potrebbe durare sei mesi o più. Noi stiamo ancora studiando questo aspetto e questa è una buona notizia". Lo ha detto Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Oms per il coronavirus, in conferenza stampa a Ginevra, ricordando che la ricerca sta guardando anche agli aspetti 'temporali' della risposta immunitaria. "Mentre ci sono centinaia di studi in corso, noi non abbiamo ancora tutte le risposte - ha sottolineato - ma questa è una buona notizia perché mostra che anche le persone che si sono infettate e hanno avuto sintomi moderati sviluppano una robusta risposta immunitaria che può durare 6 mesi o più".