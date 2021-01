Trump: "Non andrò all'insediamento di Biden"

"A tutti coloro che l'hanno chiesto, non andrò all'inaugurazione il 20 gennaio". Lo ha ribadito su Twitter il presidente Donald Trump, confermando che non parteciperà alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden. Come ha riportato oggi il New York Times, quindi, Trump e la first family potrebbero lasciare la Casa Bianca il 19 gennaio, il giorno prima del giuramento del suo successore.

Questo è il secondo tweet dopo che Trump era già tornato a cinguettare, dopo la sospensione di 12 ore, disposta dal social. "I 75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me avranno una enorme voce in capitolo nel futuro. Non ci sarà mancanza di rispetto nei loro confronti e non saranno trattati in maniera scorretta in nessun modo o forma", le parole di Trump.