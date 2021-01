Trump torna a twittare, il messaggio per "75 milioni di patrioti"

Donald Trump torna a twittare dopo la sospensione. Il presidente, che dopo il blocco di 12 ore disposto dal social aveva pubblicato ieri un video, oggi ha scritto un messaggio testuale. "I 75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me avranno una enorme voce in capitolo nel futuro. Non ci sarà mancanza di rispetto nei loro confronti e non saranno trattati in maniera scorretta in nessun modo o forma", le parole di Trump.