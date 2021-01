Usa, Pelosi: "Trump folle, stia lontano da valigetta nucleare"

Foto Afp

La Speaker della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi ha reso noto di aver parlato con il capo degli stati maggiori riuniti, Mark Milley per chiedergli di impedire a Donald Trump di usare la valigetta nucleare nei suoi ultimi giorni da Presidente.

Pelosi ha chiesto delle "misure di precauzione disponibili per evitare che un Presidente instabile dia inizio a ostilità militari o abbia accesso ai codici per ordinare un attacco nucleare", ha spiegato. "La situazione con questo Presidente folle non potrebbe essere più pericolosa", ha scritto ai deputati.

Dopo aver parlato con Milley, la speaker della Camera ha detto di aver ricevuto rassicurazioni sulla possibilità che sia impedito a Trump di usare la valigetta nucleare. E' quanto riferito dai media americani, mentre il portavoce di Milley, nel confermare la telefonata tra la speaker ed il generale, ha fatto sapere che il capo degli Stati maggiori ha risposto alle domande della Pelosi sull'autorità del comando nucleare.