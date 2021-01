Usa, "Trump non ha alcuna intenzione di dimettersi"

Foto Afp

Donald Trump non ha alcuna intenzione di dimettersi prima della fine del suo mandato, il 20 gennaio. Lo hanno detto tre consiglieri della Casa Bianca, alla Cnn. "Nessuna, zero" intenzione di lasciare, il presidente "non pensa di aver fatto nulla di sbagliato", hanno sottolineato i consiglieri.

Trump e la first family hanno discusso piani per lasciare definitivamente la Casa Bianca il 19 gennaio, il giorno prima dell'insediamento di Joe Biden. La possibilità riportata oggi dal New York Times appare confermata dalla dichiarazione con cui Trump, via Twitter, ha detto una volta per tutte che non parteciperà al giuramento del suo successore.

Uno strappo alla tradizione che ora, dopo l'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump che non volevano far certificare la vittoria di Biden, non appare più così clamoroso come poteva apparire qualche settimana fa. Non ci sarà quindi il tradizionale passaggio di consegna alla Casa Bianca tra le due "first couple", come era successo l'ultima volta nel 2017 quando Barack e Michelle Obama avevano accolto Donald e Melania Trump prima di recarsi all'inaugurazione.

Nonostante il video conciliante che figlia e consiglieri l'hanno convinto a registrare, soprattutto facendo leva sul rischio di incorrere in una incriminazione per incitamento alla violenza, Trump non sembra intenzionato però ad aspettare il momento in cui dovrà lasciare la Casa Bianca in silenzio.

Sempre secondo le fonti citate dal Times, in modo riservato Trump avrebbe fatto dei piani per un viaggio la prossima settimana sul confine con il Messico per rivendicare i grandi successi della sua presidenza contro l'immigrazione.

Non solo: ha anche detto ai suoi consiglieri che intende rilasciare un'ultima intervista da presidente, durante le quale, si presume, non adotterà un tono conciliante e pacificatore.