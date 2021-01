Aereo Indonesia scomparso da radar, Boeing con 56 persone

Allarme per un aereo scomparso dai radar durante un volo interno in Indonesia. Il quotidiano The Independent raccoglie la segnalazione di FlightRadar 24 relativa ad un Boeing 737-500: il volo SJ182 della Sriwijaya Air da Giacarta a Pontianak sull'isola Borneo è decollato dalla capitale indonesiana alle 14.37 locali. Il volo dovrebbe durare 95 minuti ma i contatti sono stati persi poco dopo il decollo, quando il Boeing si trovava sul mar di Giava. A bordo del velivolo si erano imbarcati 56 passeggeri, tra cui 7 bambini e sei membri dell'equipaggio, secondo Metro TV.

Secondo i dati diffusi da Flightradar 24, il Boeing è decollato alle 14.36 locali e ha raggiunto una quota di 10.900 piedi. Il segnale è stato perso alle 14.40, l'ultima quota registrata corrisponde a 250 piedi.