Assalto al Congresso, arrestato lo 'sciamano' Jake Angeli

Anche Jake Angeli, lo 'sciamano' con il volto dipinto che è diventato il simbolo dell'assalto al Congresso, è stato arrestato. Angeli, il cui vero nome è Jacob Anthony Chansley, è stato incriminato per diversi capi di imputazione. L'uomo, riferisce la Nbc, ha contattato ieri la polizia. Ha dichiarato di aver raggiunto Washington dall'Arizona con un gruppo di persone "su richiesta del presidente" che ha chiamato "tutti i patrioti" a Washington, secondo i documenti depositati in tribunale. Ai media americani, dopo l'assalto, Chansley non aveva mostrato alcun pentimento per gli atti compiuti: "Considero una vittoria il fatto di aver costretto un branco di traditori a indossare le maschere antigas e a ritirarsi nel bunker sotterraneo".