Assalto al Congresso Usa, Papa Bergoglio: "Violenza mai accettabile"

(Fotogramma)

"La violenza non è mai accettabile". Lo sottolinea il Papa a proposito dell’assalto al Congresso Usa. Bergoglio rompe il silenzio in una intervista che andrà in onda domani sera al Tg5.

Bergoglio dice: "Dobbiamo imparare che i gruppi para regolari, che non sono ben inseriti nella società, prima o poi faranno queste azioni di violenza".

Il Pontefice, nella parte dell’intervista in cui parla dell’assalto a Capitol Hill non cita mai Trump ma dice che "questo movimento va condannato". E aggiunge: "Sono rimasto stupito... un popolo così disciplinato...la democrazia...no?...".