India, incendio in ospedale: morti 10 neonati

Foto Afp

Tragedia in India. Dieci neonati sono morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale a Bhandara, nello stato di Maharashtra. Morti per un incendio, forse provocato da un corto circuito, divampato nel reparto in cui si trovavano 17 bambini. I più piccoli nati da pochi giorni. I più 'grandi' con tre mesi di vita. Sette delle piccole vittime sono rimaste soffocate dal fumo, tre sono morte a causa delle gravi ustioni, come ha spiegato il ministro della Sanità del Maharashtra, Rajesh Tope.

Gli altri sette neonati sono stati messi in salvo dagli operatori sanitari. Le autorità locali hanno ordinato un'inchiesta. Per le famiglie delle vittime sono stati annunciati risarcimenti per 500.000 rupie, l'equivalente di circa 5.500 euro. In un tweet il premier Narendra Modi ha parlato di una "tragedia straziante".