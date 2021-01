Covid Belgio, superati i 20mila morti

(Afp)

Sono più di 20mila le persone che hanno perso la vita in Belgio per complicanze legate al coronavirus. Lo rende noto l'istituto sanitario pubblico Sciensano, specificando che si sono registrate 20.038 vittime dall'inizio della pandemia, il numero più alto di morti pro capite al mondo dopo San Marino. Lo rende noto la Johns Hopkins University.

Dal 6 gennaio in Belgio si è registrata una media di 58 morti al giorno per Covid-19. A ottobre il governo ha introdotto regole ferree per limitare i contagi, predisponendo lo smart working e chiudendo bar e ristoranti. Ma negli ultimi giorni si è assistito a un aumento dei casi.