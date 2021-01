Impeachment Trump, cosa può succedere

(Afp)

Potrebbe essere votato al Senato dopo cento giorni dall'insediamento del presidente eletto Joe Biden l'impeachment contro Donald Trump, che la Camera voterebbe invece già martedì o mercoledì della prossima settimana. Lo ha dichiarato il deputato democratico James Clyburn alla Cnn, spiegando che in questo modo ''diamo al presidente eletto Biden i 100 giorni di cui ha bisogno per mettere in atto la sua agenda''. In ogni caso, ha proseguito, la presidente della Camera Nancy "Pelosi determinerà quando è il momento migliore per ottenere il voto".