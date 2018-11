Rai, ricorso al Tar contro nomina Foa

(Fotogramma)

La consigliera Rai Rita Borioni, a quanto apprende l'Adnkronos, ha fatto ricorso al Tar contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Alla base del suo ricorso ci sarebbe il fatto che Marcello Foa, dopo la bocciatura della Vigilanza Rai, non poteva nuovamente essere indicato dal Cda per l'incarico di presidente. "Yes, I did. Sì, ho fatto", ha commentato la consigliera su Facebook.

A stretto giro è arrivata la replica della Rai. "In merito al ricorso presentato al Tar dalla consigliera di amministrazione Rita Borioni circa l'elezione del Presidente della Rai, Marcello Foa - si legge in una nota di Viale Mazzini - l'Azienda precisa che ogni deliberazione è stata assunta - previa consultazione dei pareri legali all'uopo forniti e in coerenza con le istituzioni parlamentari preposte - nel pieno rispetto della legge e delle procedure previste".