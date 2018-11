Salvini: "Non mi vergogno di aver amato"

(Fotogramma)

"Non ho mai parlato della mia vita privata, non comincerò a farlo adesso. Non mi vergogno di aver amato. Per mio carattere, alcune cose le tengo per me, nel mio telefonino e nei miei ricordi. Gli italiani mi pagano lo stipendio per quello che faccio non per sapere con chi dormo". Lo dice a 'Otto e Mezzo' Matteo Salvini, a proposito della fine della relazione con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. "Faccio un lavoro che per chi mi sta vicino non è sempre facile, perché a volte ci sono e molte altre no. Cerco di mettere tanto sulla qualità perché sulla quantità non posso competere", aggiunge il titolare del Viminale.

Anche a 'Pomeriggio Cinque', il vicepremier risponde a fine intervista a una domanda sulla fine della sua love story con Isoardi. "Stasera dormo solo e senza fiori, non sono così sfigato, non sono messo così male...'' dice Salvini. Barbara D'Urso, che durante tutta l'intervista gli dà del 'tu' chiamandolo più volte 'Matteo', pungola il leader della Lega. Il 'Capitano' sorride e accetta di rispondere, lasciando intendere che non è rimasto solo: ''Se sono single? Non sono sul mercato...''. D'Urso gli ricorda il post notturno su Instagram con i fiori proprio il giorno dell'addio alla conduttrice de la 'Prova del cuoco'. Il segretario di via Bellerio replica: ''Una volta ogni tanto uno ha il diritto di essere un po' abbacchiato, poi passa... E stasera andrò a dormire serenamente da solo...''. D'Urso insiste per capire se ha già trovato un'altra compagna. ''Sono single, dove vuoi che vada...'', controbatte sempre col sorriso il ministro dell'Interno.