Salvini replica a Di Battista

(Fotogramma)

"La fiducia al mio decreto l'hanno votata i 5 Stelle e non Forza Italia. C'è il fuso orario, avviseranno Di Battista... se prendo un impegno lo rispetto fino in fondo". Così Matteo Salvini, ospite di Otto e Mezzo, replica all'ex deputato M5S Alessandro Di Battista sul tema della prescrizione. Parlando sempre di Di Battista, che da mesi si trova in Sud America, Salvini dice: "Lo invidio profondamente, si sta godendo la vita con la moglie e con il figlio".

La risposta del ministro dell'Interno Salvini a quanto detto da Alessandro Di Battista in diretta Facebook dal Nicaragua. "So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto, molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore". "Mi chiedete di tornare, presto torniamo, tornerò molto presto - conclude Di Battista al fianco della sua compagna, Sarah - poi vediamo cosa succede e vedremo che faremo. Per adesso facciamo documentari".