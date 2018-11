"Vecchi e down mi fanno schifo", spunta video Casalino

(Fotogramma)

"I vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down...mi danno fastidio". Parola di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte nonché capo della comunicazione del M5S, immortalato in un vecchio filmato di ArcadeTv7, ora rilanciato da Dagospia, destinato a far discutere. "Fin da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down…mi danno fastidio", sosteneva Casalino, spiegando di non avere "nessuna voglia di relazionarmi a loro, nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata sta cosa ma non voglio occuparmene". E a chi gli contestava la parola "schifo", lui spiegava: "E' come fa schifo a te il ragno…io provo fastidio".

"E' proprio imbarazzo - ribadiva - non so come spiegarlo, non voglio perderci tempo…non mi va di stare con i vecchietti, non voglio stare dietro ai bambini, non voglio fare bambini, non mi va di stare dietro a uno che è down, che non capisce niente…" Il filmato è finito a stretto giro nel mirino del senatore Pd Davide Faraone: "Caro Casalino, a te fanno schifo i ragazzi down e le persone anziane, a noi fai schifo tu e un governo che ti tiene ancora a Palazzo Chigi e non ti caccia immediatamente. Degno allievo di Grillo". Il riferimento è alle battute sull'autismo fatte dal garante del M5S durante Italia 5 Stelle e costategli le pesanti critiche degli esponenti dem.