Salta tutto?

(Fotogramma)

Ora la partita si sposta sulla prescrizione. Con il nodo che probabilmente verrà sciolto stamattina durante il vertice di governo convocato a palazzo Chigi tra Conte, Di Maio e Salvini. Nonostante le rassicurazioni sulla tenuta del governo, però, il rischio che si vada allo scontro frontale è forte. "Il ddl con la prescrizione va votato in Aula alla Camera il prima possibile, altrimenti salta il contratto di governo - tuona Luigi di Maio in un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano -. Nelle ultime ore mi sono arrivati solo segnali positivi. Bisogna trovare la quadra".

Che la quadra sul ddl 'spazzacorrotti' vada trovata, e presto, è stato ribadito anche ieri, al termine dell'ennesima giornata convulsa, con il decreto sicurezza che ha ottenuto il disco verde dal Senato (163 i sì, 59 i no e 19 astenuti, mentre i dissidenti del M5S De Falco, Fattori, Mantero, Nugnes, e La Mura non hanno partecipato alla votazione).

Il rischio è che il ddl anticorruzione, calendarizzato alla Camera il 12 novembre, possa slittare. Se così sarà, hanno fatto trapelare fonti del Movimento, non verrà votato nemmeno il decreto sicurezza, atteso ora all'esame di Montecitorio. E mentre ieri il presidente della Camera, Roberto Fico ha spiegato che in merito all'inclusione della prescrizione nel ddl anticorruzione "occorrerà indicare un nuovo e congruo termine per la presentazione degli emendamenti", un accordo ancora non c'è. E chissà se la "quadra" evocata nei giorni scorsi anche da Matteo Salvini riuscirà a essere trovata già oggi.