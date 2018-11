Sala a Di Maio: "Non rompa le p..."

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Negozi chiusi la domenica? Il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala sbotta sulla proposta del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio e commenta: "La facessero ad Avellino, qui a Milano non ci rompano le palle". Parole a cui lo stesso Di Maio replica su Instagram. "Per il sindaco di Milano Sala i diritti delle persone sono una rottura di palle - attacca il vicepremier -. Nessuno vuole chiudere nulla a Milano né da nessun altra parte, ma chi lavora ha il diritto a non essere più sfruttato. Questo rompe le palle a un sindaco fighetto del Pd? E chi se ne frega!".