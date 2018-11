Casalino chiede scusa

Rocco Casalino parla del video che ha scatenato una bufera per le sue dichiarazioni contro down e vecchi. "Non ho nessun problema a chiedere scusa" dice ospite di Che tempo che fa su Raiuno. Il portavoce di Palazzo Chigi ammette che rivedersi in quei panni lo "urta'' e assicura: "Quelle parole non fanno parte della mia natura". Quel video, spiega Casalino, "è un pugno nello stomaco anche se era una simulazione o un personaggio interpretato ". Il portavoce di Giuseppe Conte oggi ha chiamato il presidente dell'Associazione down "spiegandogli che era una simulazione, chiedendogli scusa e per dire che sono sempre a loro disposizione".

Casalino torna anche sulla polemica tra il M5S e i giornalisti. "I toni eccessivi a volte servono, la libertà di stampa è giusta, ma c'è un accanimento contro il movimento 5stelle. Il cane da guardia fa questo". "E' una anomalia -incalza il portavoce di palazzo Chigi- un'informazione che più che informare fa propaganda politica".

"Se la stampa è il cane da guardia del potere, deve abbaiare e mordere quando qualcosa non va, non può mordere sempre", insiste. "Con Raggi -sostiene Casalino- ci sono stati due anni di fango. Un linguaggio forte puo' essere giustificato da una forza politica, la stampa invece deve avere un linguaggio sempre misurato".