Salvini a Berlusconi: "Fai ridere"

Foto di repertorio (Fotogramma)

"Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine" con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall'Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: "Se si continua così, siamo davvero all'anticamera di una dittatura...". "Per essere una dittatura è una dittatura felice", ha aggiunto ironicamente Salvini che poco prima aveva detto: "Berlusconi parla addirittura di rischio 'dittatura' in Italia? Le lasci dire ai burocrati di Bruxelles e ai nostalgici di sinistra queste esagerazioni, l’Italia con la Lega al governo sarà sempre democratica e mai più serva di nessuno".

"Sono convinto - aveva aggiunto Berlusconi, a margine del congresso nazionale dei giovani di Fi, in corso a Roma - che questo governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo governo cadrà e allora ci saranno due possibilità. La prima: un mandato al centrodestra che trovi i voti necessari in parlamento per formare una maggioranza, oppure si andrà a nuove elezioni". Secondo il Cavaliere, "tutte le dichiarazioni" dei cinque stelle "mettono molta preoccupazione. Siamo in una democrazia illiberale. Anche il Pd ha capito che siamo di fronte a un governo pericoloso. E quindi, per le nuove persone che sono entrate e costituiscono i vertici del Pd, credo che condividano le nostre preoccupazioni e guardino al futuro come qualcosa che dobbiamo portare verso la libertà'".