Fotogramma

"Abbiamo fatto più noi in 5 mesi che il Pd in 5 anni di governo. Non si molla di un centimetro. Se puoi sognarlo, puoi farlo". Lo scrive su Facebook, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, postando un articolo di stampa sulle misure del decreto sicurezza.